На территории предприятия на Кубани произошел пожар во время атаки беспилотников

В Белореченском районе Краснодарского края «фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий». Об этом сообщил оперштаб региона. Возгорание на площади 50 кв. м оперативно ликвидировали.

Около 140 сотрудников предприятия были эвакуированы, пострадавших нет.

Минобороны РФ сообщило, что с 23:00 мск до 07:00 мск над югом России - Краснодарским краем, Ростовской областью, Крымом, Черным и Азовским морями — сбиты 45 БПЛА. Всего за ночь над российскими регионами «перехвачено и уничтожено» 55 дронов самолетного типа.