В 70% домов Свердловской области дали тепло

Отопление включили в 70% домов Свердловской области — отапливается в общей сумме более 68 млн кв. м, сообщил региональный департамент информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Тепло подключили в более чем 91% объектов социальной сферы — тепло подано в 5,3 тыс. объектов, включая более 94% школ и 96% детсадов. Отопление полностью включили в 52 муниципалитета, в том числе в Ирбите, Красноуфимске, Полевском, Среднеуральске, Качканаре, Богдановиче, Сухом Логу. Во весь жилищный фонд тепло дали на 55 территориях.

В работе находятся почти все (92,3%) котельные Среднего Урала — всего 1260.

Напомним, к 23 сентября отопление включили в 48% многоквартирных домов Свердловской области. В Екатеринбурге отопительный сезон начался 15 сентября.

Ирина Пичурина