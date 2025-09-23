Отопление включили почти в половине домов Свердловской области

В Свердловской области отопление включили в 48% многоквартирных домов, сообщил департамент информационной политики региона. Отапливается 46,8 млн кв. м жилья и порядка 4,8 тыс. объектов социальной сферы, работает 1180 котельных (86,4%).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Теплоснабжение полностью запущено в 44 муниципалитетах Среднего Урала. В Баженовском, Кузнецовском, Унже-Павинском сельских поселениях и Гаринском муниципальном округе, в которых дома не подключены к централизованному отоплению, уже полностью подключили к теплу все соцобъекты. Всего в регионе тепло пустили в 987 школах, 1493 детских садах, 784 объектах здравоохранения, 831 учреждении культуры и еще в 689 соцобъектах.

Напомним, к 18 сентября отопление включили в 20 муниципалитетах Свердловской области. В Екатеринбурге отопительный сезон начался 15 сентября.

Ирина Пичурина