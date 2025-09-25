Врезавшийся в борт «России» в Шереметьево китайский самолет отстранят от полетов

Самолет Airbus A 330 китайской авиакомпании Hainan Airlines, ранее столкнувшийся с бортом «России» Sukhoi Superjet в Шереметьево, решили отстранить от полетов. Об этом сообщили в Telegram-канале московского аэропорта. Самолет должен был выполнить рейс HU7986 «Москва — Пекин».

«В настоящее время службы аэропорта Шереметьево оказывают всестороннее содействие пассажирам: проводятся высадка с борта и обслуживание в терминале»,— сообщили в воздушной гавани.

264 пассажира разместят в гостиницах для ожидания вылета. Рейс будет выполнен после подготовки резервного борта.

Ранее самолет авиакомпании «Россия» Sukhoi Superjet (выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург), у которого в результате столкновения была повреждена хвостовая часть, также был заменен на резервный борт. Пассажиры рейса уже вылетели в точку назначения. Росавиация расследует инцидент.