Росавиация расследует столкновение двух пассажирских самолетов в Шереметьево

Росавиация сформирует комиссию для расследования столкновения двух пассажирских самолетов в аэропорту Шереметьево, сообщили в ведомстве. Вечером 24 сентября самолеты авиакомпании «Россия» (рейс в Санкт-Петербург) и китайской Hainan Airlines (рейс прилетел из Пекина) столкнулись на взлетно-посадочной полосе.

По информации ведомства, комиссию возглавит замруководителя Росавиации Андрей Потемкин.

Из-за столкновения у самолета Sukhoi Superjet компании «Россия» была повреждена хвостовая часть, пекинский борт также был поврежден. Пассажиров самолета пересадили на резервный борт, он уже вылетел в Санкт-Петербург.