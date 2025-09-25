Продажи водки и коньяка упали в регионах с жесткими ограничениями

Введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя в российских регионах привело к значительному падению легальных продаж. В Вологодской области, где торговать спиртным разрешено только два часа в будни, продажи водки сократились на 12,76%, коньяка — на 19,53%.

«Закрытие лицензированных точек приводит к появлению альтернативных каналов сбыта»,— отмечают в профильном ведомстве. При этом в некоторых регионах, например в Северной Осетии, продажи водки выросли более чем на 16%, что показывает неравномерность действия ограничений по стране.

