Proxima продала свою долю в Quardo из-за кризиса в стройиндустрии

Инвестиционная компания Proxima приняла решение о выходе из капитала производителя керамогранитной плитки Quadro Decor из-за кризиса в строительной индустрии. Он возник вследствие ужесточения ипотечных требований и снижения спроса на жилье.

«Рынок стройматериалов, к сожалению, сейчас испытывает сложности. Даже самая лучшая компания попадает в ситуацию идеального шторма»,— пояснили в инвесткомпании.

В Proxima отметили, что инвестиции в Quadro Decor осуществлялись за счет средств самой управляющей компании, а не фондов. Решение о выходе было принято для перераспределения капитала в более стабильные отрасли.

