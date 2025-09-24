Минэкономразвития предлагает заселять постояльцев в гостиницы через Max

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства, которое может разрешить использовать мессенджер Max для заселения в гостиницы. Документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов, сейчас он находится на рассмотрении.

Проект, если его примут, добавит в правила предоставления гостиничных услуг несколько пунктов, разрешающих использовать мессенджер при заселении. Также будет внесена поправка в правила о регистрационном учете — зарегистрироваться по месту жительства или пребывания по данным из Max можно будет в гостиницах, санаториях, домах отдыха, в местах лишения свободы и в других учреждениях.

Возможность заселяться в гостиницах с помощью мессенджера обещали в Госдуме еще до того, как президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального сервиса. Планируется, что предъявлять Max можно будет в магазинах при покупке товаров 18+, а также с помощью него доказывать право на различные льготы. Использовать мессенджер можно будет вместо обычного паспорта и других документов, удостоверяющих личность. В Госдуме обещают, что он не отменит бумажные документы.