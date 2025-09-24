Курс на замедление

Мировая экономика в предстоящем году будет расти более медленными темпами, считают 72% ведущих экономистов, принявших участие в консенсус-опросе Всемирного экономического форума (ВЭФ). Она находится в состоянии неопределенности из-за перестройки цепочек поставок и инвестиционных потоков, которую спровоцировала проводимая Вашингтоном торговая политика. Мнения экспертов ВЭФ в общих чертах совпадают с прогнозами аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): рост американской экономики будет замедляться, китайской — тоже, но позднее, европейская же несколько ускорится.

Мировая экономика находится на этапе преобразований на пути к формированию нового порядка, что выражается в происходящих структурных изменениях и неопределенности, следует из результатов опроса ВЭФ, проведенного среди ведущих экономистов. Так, 72% респондентов ожидают, что рост глобальной экономики в ближайшей перспективе замедлится.

Тренд — результат усиления геоэкономической фрагментации (при которой происходит разделение глобальной экономики на отдельные блоки), чему способствует проводимая США торговая политика. Американский президент Дональд Трамп, напомним, ввел пошлины на поставки в США из нескольких десятков стран, они вступили в силу 7 августа 2025 года (см. “Ъ” от 1 августа). Это, отмечается в публикации, привело к перестройке цепочек поставок и корректировке инвестиционных стратегий.

Изменения в торговой политике США напрямую влияют и на ситуацию на внутреннем американском рынке, перспективы его развития, по оценкам экспертов, остаются достаточно сдержанными: 49% из них ожидают умеренного роста, 52% — слабого, при этом 59% опрошенных экономистов прогнозируют высокую инфляцию в стране.

Признаки замедления, несмотря на устойчивые перспективы роста, как отмечается, демонстрирует и экономика главного торгового партнера США — Китая.

В частности, до 5,2% замедлился рост промышленного производства КНР в августе, что стало самым низким показателем с ноября 2024 года. Прогнозы насчет ситуации в Европе, напротив, говорят об улучшении перспектив развития: 60% респондентов ВЭФ ожидают умеренного или сильного экономического роста в еврозоне (по сравнению с 47% в апреле). Инфляционные риски для макрорегиона также невысоки: 44% прогнозируют умеренную инфляцию, еще 44% — низкую.

Настроения опрошенных ВЭФ экономистов, таким образом, схожи с сентябрьским макропрогнозом ОЭСР на краткосрочный период до 2026 года (см. “Ъ” от 24 сентября). Аналитики организации ожидают замедления роста мирового ВВП с 3,3% в 2024 году до 3,2% в 2025-м и до 2,9% в 2026-м на фоне повышенных тарифов и неопределенности в геополитике. Прогнозируется и резкое торможение роста экономики США (до 1,5% к 2026 году), его замедление в Китае (до 4,4% к 2026 году) и ускорение в Европе (до 1,2% к 2025 году).

Полина Попова