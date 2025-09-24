Глобальный рост с поправкой на испуг

В 2025 году мировая экономика вырастет сильнее, чем ожидали аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), фиксирует обновленный макропрогноз организации. Пересмотр объясняется не до конца реализовавшимися рисками ухудшения условий мировой торговли из-за повышения пошлин — в первую очередь США как крупнейшей экономикой — и относительно незначительным влиянием происходящего на экономику КНР. Также глобальный рост поддержит ускорение роста в ЕС и период относительно стабильной инфляции в развитых странах. Впрочем, риски возникновения новых торговых противоречий, а также «отложенные» эффекты уже произошедшего повышения тарифов сохраняются — и становятся все менее предсказуемыми.

ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики в сравнении с июньским до 3,2% в 2025 году (с 2,9%). Прогноз роста глобального ВВП на 2026 год сохранен на уровне 2,9%. Оба показателя, впрочем, уступают динамике 2024 года, которую ОЭСР оценивает в 3,3%. Предполагаемое замедление, по мнению экспертов организации, обусловлено высокими тарифами и политической неопределенностью, что тормозит инвестиционную и торговую активность участников мирового рынка. Если в марте 2025 года объем мировой торговли вырос на 10% к октябрю 2024 года (в том числе за счет наращивания поставок в США в условиях ожидания торговой войны; см. “Ъ” от 29 апреля), то после ее активной фазы в апреле этот рост замедлился до 6%.

Вследствие этого в ОЭСР ожидают резкое замедление экономического роста и в самих США — с 2,8% в 2024 году до 1,8% в 2025-м и 1,5% в 2026-м. Основные факторы влияния — повышение пошлин и, как следствие, внутренних цен, сдерживание иммиграции и реформы в секторе госуправления в стране. Несколько снижен прогноз роста ВВП и для основного торгового партнера США Китая (до 4,9% с 5% в 2024 году). Впрочем, к 2026 году рост замедлится сильнее — до 4,4%, ожидают в ОЭСР. Авторы прогноза объясняют это сокращением и экспорта, и импорта из-за повышенных пошлин, а также снижением уровня господдержки производителей. Рост ВВП Еврозоны в 2025 году по сравнению с прошлым годом ускорится — с 0,8% до 1,2%, но в 2026-м также ожидается небольшая коррекция — до 1%. От РФ в ОЭСР ждут резкого замедления роста ВВП: с 4,3% в 2024-м до 1% в 2025-м (прогноз с весны не пересмотрен). В 2026 году прирост российской экономики, по мнению аналитиков ОЭСР, замедлится до 0,7%.

Совокупный рост ВВП стран G20 замедлится с 3,4% в 2024 до 3,2% в 2025-м и 2,9% в 2026-м. При этом значительных всплесков инфляции в развитых экономиках в ОЭСР не ждут: для стран G20 она, как ожидается, составит по итогам 2025 года 3,4% (6,2% годом ранее), а к концу 2026 года замедлится до 2,9%. Базовая (без учета цен на продовольствие и энергоносители) инфляция также продолжит снижаться — с 2,6% до 2,5%. В развивающихся экономиках рост цен тоже будет успокаиваться — с 4,1% по итогам 2025 года до 3,1% в 2026-м. Впрочем, инфляционные риски сохраняются, фиксируют аналитики ОЭСР — темпы дезинфляции в ряде стран замедляются при устойчивом росте цен на услуги. Кроме того, влияние повышения пошлин не успело проявиться в полной мере, как и сам рост тарифных барьеров. Перенос их влияния в цены — процесс постепенный. «Многие меры вводятся постепенно, и компании изначально компенсируют часть издержек за счет своей маржи»,— подчеркивают в ОЭСР.

Предыдущий, мартовский прогноз ОЭСР, отметим, не исключал риска дальнейшего повышения пошлин на всю ввозимую и вывозимую из США несырьевую продукцию и ответных мер других государств — который частично и реализовался в апреле. Теперь же торговая политика американского президента Дональда Трампа оценивается торговыми партнерами неоднозначно: действия главы США, по их оценкам, не гарантируют ни снятия взаимных претензий по итогам достигнутых договоренностей с одними странами, ни невозможности заключения выгодных сделок с другими даже после введения высоких пошлин (см. “Ъ” от 1 августа).

Полина Попова