Миллиардера Клячина могут привлечь к ответственности по иску в 180 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало привлечь миллиардера Александра Клячина к субсидиарной ответственности по долгам перед обанкротившимся банком «Югра» Алексея Хотина. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Территория управления» в рамках его банкротства было подано в отношении господина Клячина и ряду других лиц, выяснил «Ъ».

В АСВ утверждают, что эти лица контролировали компанию и своими действиями привели к формированию ее обязательств перед «Югрой». Ранее с господином Клячиным уже возникали претензии: в 2023 году часть его активов отошла государству по иску Генпрокуратуры, однако в марте 2025 года бизнесмен выкупил их обратно.

Эксперты отмечают, что прямых доказательств контроля господина Клячина над «Территорией управления» нет, а суды в последнее время стали осторожнее удовлетворять подобные иски. Представитель бизнесмена и управляющий компанией на запрос «Ъ» не ответили.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Над миллиардером нависли долги».