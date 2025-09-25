Над миллиардером нависли долги

Владелец крупного портфеля коммерческой недвижимости в Москве Александр Клячин, только недавно вернувший себе изъятые государством активы, может быть привлечен к финансовой ответственности. Агентство по страхованию вкладов пытается привлечь его и ряд других лиц к субсидиарной ответственности по возмещению долгов ООО «Территория управления» перед обанкротившимся банком «Югра» Алексея Хотина на 180 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Клячин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Клячин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий обанкротившегося банка «Югра» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 19 сентября подало заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности в рамках банкротства ООО «Территория управления» миллиардера Александра Клячина, Олега Еремина, Антона Никулина, еще пять физлиц и компанию ООО «Фирма "Управление"», обнаружил “Ъ” в материалах дела. На балансе этой компании, по данным СПАРК, находятся права аренды 1,8 га под зданием гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговым комплексом «Модный сезон» у Кремля в центре Москвы.

Кроме того, было подано заявление о принятии обеспечительных мер в отношении имущества привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц, но суд отказал. Конкурсный управляющий ООО «Территория управления» Николай Денисов и представитель Александра Клячина не ответили на запрос “Ъ”. С остальными связаться не удалось.

В АСВ заявили “Ъ”, что указанные лица контролировали ООО «Территория управления» и могли определять действия компании. Их действия привели к формированию у «Территории управления» обязательств перед банком «Югра», и в случае их привлечения к ответственности с них солидарно может быть взыскано более 180 млрд руб., добавили в АСВ. Уголовное преследование Алексея Хотина и бывших топ-менеджеров «Югры» началось в 2019 году.

Источник “Ъ”, знакомый с материалами дела, сообщил, что конкурсный управляющий «Территории управления», подавая заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, настаивает, что компания входит в ГК «Русь-Ойл», а Александр Клячин является контролирующим лицом и бенефициаром этой группы. Управляющий ссылается на решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 10 мая 2023 года по иску Генпрокуратуры к Алексею Хотину и Александру Клячину. Однако в рамках этого дела не было установлено, что господин Клячин являлся контролирующим лицом или бенефициаром компаний, входящих в «Русь-Ойл», настаивает собеседник “Ъ”.

ООО «Территория управления» принадлежит в равных долях Олегу Еремину и Антону Никулину через ООО «Фирма "Управление"». До 2015 года «Территория управления» была дочерней компанией ОАО «Декмос», на балансе которой находились люксовые апартаменты в здании отеля Four Seasons Hotel (см. “Ъ” от 19 сентября). «Декмос» также связывали с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, однако его адвокат Павел Хлюстов отрицал это. Здание отеля Four Seasons Hotel Moscow и торгцентр «Модный сезон» были переданы государству в конце 2024 года в рамках изъятия активов у структур Алексея Хотина.

Александр Клячин — крупный рантье на рынке недвижимости. Его состояние, согласно Forbes, составляет $1 млрд. В портфель основанной бизнесменом KR Properties ранее входили бизнес-центры «Красная роза», «Даниловская мануфактура», «Рассвет». В 2023 году он оказался участником судебного разбирательства, выступив соответчиком по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и бизнесмену Алексею Хотину о неуплате налогов. В рамках дела многие офисные объекты господина Клячина отошли Росимуществу. Сейчас бизнесмен контролирует группу Azimut Hotels, которая занимается развитием более чем 70 отелей с совокупным фондом 11,5 тыс. номеров, и часть других активов. В марте 2025 года созданное господином Клячиным совместно со «Сбером» ООО «КР Плюс» выкупило изъятые государством активы без проведения торгов. На рынке оценивали сделку в 70–80 млрд руб., сообщали «Ведомости».

Иски о привлечении бенефициаров, топ-менеджмента должника и аффилированных с ним лиц к субсидиарной ответственности подаются управляющими практически в каждом банкротстве — это уже стало нормой, говорит гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Александр Клячин напрямую с компанией не связан, но АСВ пытается доказать его фактическое участие и контроль, полагает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Включение бизнесмена в список связано с тем, что он ранее контролировал крупный портфель недвижимости, а часть его активов пересекалась с активами, связанными с «Территорией управления», рассуждает он.

Достоверных сведений о прямом участии Александра Клячина в деятельности ООО «Территория управления» или в проектах с бывшими владельцами банка «Югра» нет, отмечает партнер NF Group Марина Малахатько. В связи с этим вероятность установления прямой причинно-следственной связи между действиями бизнесмена и обстоятельствами, послужившими основанием для предъявления иска, представляется крайне низкой, считает она. К тому же в последние годы суды стали осторожнее удовлетворять подобные иски и тщательнее оценивать наличие оснований для наступления субсидиарной ответственности, резюмирует Анна Барабаш.

Дарья Андрианова