Полиция остановила Эрдогана в Нью-Йорке для проезда кортежа Трампа

Полиция Нью-Йорка на улице остановила турецкую делегацию вместе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Sky News. Силовики не позволили представителям Турции перейти дорогу, потому что движение по ней было перекрыто для проезда кортежа, предположительно, президента США Дональда Трампа.

Делегации пришлось ждать за металлическими ограждениями. Телеканал Halk TV сообщает, что после этого турецкий президент застрял в пробке на улицах Нью-Йорка.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон был вынужден пешком добираться до французского посольства в Нью-Йорке из-за похожего случая. Политики собрались в Нью-Йорке на 80-ю Генеральную Ассамблею ООН. На ней Дональд Трамп выступил с первым обращением после возвращения в Белый дом.

