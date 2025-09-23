Трамп заставил Макрона ходить по улицам Нью-Йорка

Президент Франции Эмманюэль Макрон после выступления на съезде Генассамблеи ООН был вынужден пешком добираться до французского посольства, сообщает Le Figaro. Виновником столь необычной для главы французского государства ситуации оказался Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон перед выступлением на Генассамблее ООН

Фото: Angelina Katsanis / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон перед выступлением на Генассамблее ООН

Фото: Angelina Katsanis / AP

Кортеж господина Макрона остановили на одном из перекрестков Нью-Йорка. Когда французский президент попытался выяснить у полицейских, в чем дело, те ему виновато объяснили: «Простите, господин президент, но сейчас все перекрыто». А перекрыты дороги Нью-Йорка оказались для проезда другого кортежа — Дональда Трампа.

Президент Франции надеялся, что ему поможет сам Дональд Трамп, и позвонил ему. «Как у вас дела? Угадайте, что! Я стою прямо сейчас посреди улицы, потому что все заблокировано из-за вас»,— с улыбкой на лице говорил господин Макрон. Но лидер США помогать своему французскому коллеге, очевидно, не стал. В итоге тот так и отправился к посольству Франции пешком в сопровождении охраны.

По пути Эмманюэль Макрон фотографировался с жителями Нью-Йорка, а один из них даже поцеловал французского лидера. «Ничего-ничего, все хорошо, ребят»,— среагировал президент, успокаивая охранников.

В своей речи на 80-й Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник господин Макрон заявил, что его страна признает Палестину как государство. Он отметил, что принял такое решение «в интересах мира».

Кирилл Сарханянц