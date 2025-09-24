Московская пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 32 млн рублей

В московской прокуратуре рассказали о случае мошенничества, произошедшем в начале 2025 года. Тогда аферисты убедили пенсионерку продать квартиру и отдать свои сбережения. Ущерб по делу превысил 32 млн руб., передала пресс-служба ведомства.

По информации надзорного органа, мошенник позвонил пенсионерке и, представившись сотрудником Росфинмониторинга, попросил сообщить ему код из смс. Через несколько дней злоумышленники вновь вышли с потерпевшей на связь, однако в этот раз представились правоохранителями. Они запугали женщину и убедили, что ее сбережения под угрозой.

По указанию преступников женщина сняла деньги со своих счетов для передачи на «безопасный счет». В течение нескольких месяцев ее сбережения забирал курьер, называвший кодовое слово. Затем мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и передать часть денег, полученных от сделки.

Правоохранительные органы и Центробанк России регулярно сообщают о новых схемах мошенничества. 22 сентября в МВД предупредили, что аферисты стали представляться членами руководства вузов и обманывать студентов. По данным ЦБ, злоумышленники также маскируются под курьеров маркетплейсов и заявляют о доставке якобы уже оплаченного товара.

Никита Черненко