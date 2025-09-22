В МВД предупредили студентов о мошенниках, представляющихся руководством вуза

Мошенники стали активно использовать схему «фейк-босс» с сообщениями от имени руководства вуза. Об этом сообщило профильное управление МВД по борьбе с киберпреступлениями.

В ведомстве напомнили, что руководство университета никогда не создает личные чаты со студентами в мессенджерах. Взаимодействие происходит только через каналы вуза. Злоумышленники могут ссылаться в переписке и во время звонка на ФСБ, МВД и другие ведомства, предупредили в МВД. В таком случае необходимо положить трубку и перезвонить по официальным телефонам.

«Явные признаки обмана: в реальности ситуаций, требующих принимать решение и действовать прямо сейчас, практически не бывает, если вас торопят, то это мошенники»,— следует из заявления, которое приводит ТАСС. Кроме того, на мошенничество указывает любая просьба о переводе денег.

