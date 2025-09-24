ФБР обнаружило секретные документы в офисе бывшего советника Трампа Болтона

Агенты ФБР во время обысков в офисе бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в августе обнаружили документы с графом «секретно». Среди них: материалы, касающиеся оружия массового поражения, представительства США при ООН и «стратегических коммуникаций» правительства Соединенных Штатов. На описи спецслужбы обратило внимание Politico.

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Количество секретных документов, найденных в офисе Джона Болтона, не уточняется. Несколько папок находились под грифом «конфиденциально» (может нанести ущерб нацбезопасности в случае разглашения; самый низкий уровень секретности, может использоваться в том числе для дипломатических переписок) и «совершенно секретно» (может нанести серьезный ущерб в случае разглашения; второй уровень секретности).

Адвокат Джона Болтона заявил, что речь идет «об обычных документах», многие из которых имеют «20-летнюю историю», «которые мог бы хранить кадровый сотрудник с 40-летним стажем». По словам защитника, у его клиента было разрешение на использование этих документов.

Сотрудники ФБР также провели обыски в доме Джона Болтона. Как писала WP, у него изъяли компьютеры, телефоны и папки с документами. Господина Болтона, который занимал пост советника с 2018-го по 2019-й год, подозревают в несанкционированном владении секретной документацией, а также в нарушениях при обращении с информацией о национальной обороне.

Американские СМИ связывают действия силовиков с опубликованными в 2020 году мемуарами Джона Болтона, в которых тот обрушился с критикой на президента США.

