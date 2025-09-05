WP: агенты ФБР забрали у бывшего советника Трампа Болтона компьютеры и телефоны

Сотрудники ФБР во время обыска у бывшего советника президента США Джона Болтона изъяли у него компьютеры, телефоны и папки с документами. Некоторые копии документов хранились в папках, озаглавленных фамилией господина Трампа. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tasos Katopodis / Reuters, Tasos Katopodis / File Photo / Reuters Фото: Tasos Katopodis / Reuters, Tasos Katopodis / File Photo / Reuters

Господина Болтона, который занимал пост советника с 2018-го по 2019-й год, подозревают в несанкционированном владении секретной документацией, а также в нарушениях при обращении с информацией о национальной обороне. «Материалы, изъятые в доме Болтона, представляют собой обычные документы, собранные за 40 лет его службы в этой стране»,— заявил адвокат политика Эбб Лоуэлл.

Американские СМИ связывают действия силовиков с мемуарами Джона Болтона, в которых тот обрушился с критикой на своего бывшего начальника. Книга была опубликована в 2020 году. В ней господин Трамп был представлен в уничижительном свете как «эксцентричный» и «поразительно неинформированный» лидер.

Адвокат господина Болтона назвал расследование в отношении экс-советника политизированным. Он утверждает, что Дональд Трамп жаждет мести своему бывшему подчиненному. Вице-президент Джей Ди Вэнс в прошлом месяце отрицал, что расследование как-либо связано с политикой. Сам господин Болтон публично обыски не комментировал.

