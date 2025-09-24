В Олимпийской деревне в Сочи создадут курортный комплекс за 36 млрд

Компания «Атлас Девелопмент» планирует создать курортный комплекс в Олимпийской деревне Сочи с общим объемом инвестиций 36 млрд руб., сообщил генеральный директор застройщика Владимир Городенкер. Проект включает редевелопмент существующих гостиничных зданий, построенных к Олимпиаде 2014, и строительство нового термального комплекса, пишет «Интерфакс».

Комплекс будет располагаться на высоте 1,1 тыс. м в районе Красной Поляны, вблизи Аллеи флагов. Общая площадь составит 32 тыс. кв. м, из которых 16 тыс. кв. м займут апартаменты. Предусмотрено 272 номера. Первые два корпуса планируется ввести в эксплуатацию летом 2026 года, завершение строительства намечено на 2028–2029 годы в зависимости от рынка.

«Атлас Девелопмент» работает на рынке с 2006 года, реализуя проекты жилой и коммерческой недвижимости в Екатеринбурге, Москве и Сочи. Компания рассматривает расширение курортного направления в других регионах России, включая горнолыжные и морские направления, а также Алтайский край.

Вячеслав Рыжков