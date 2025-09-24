Минниханов назначил Терентьева полномочным представителем в Госсовете Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов назначил бывшего сенатора Александра Терентьева полномочным представителем главы республики в Госсовете. Соответствующий указ опубликован на сайте раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Терентьева (справа) назначили полномочным представителем в Госсовете Татарстана

19 сентября Александр Терентьев уже был назначен помощником раиса (главы) Татарстана. Теперь на него возложены функции полпреда в парламенте республики.

Сменил господина Терентьева на посту сенатора бывший мэр Альметьевска и помощник главы республики Тимур Нагуманов.

С 2022 по 2025 год Александр Терентьев представлял исполнительный орган власти Татарстана в Совете Федерации. Свою карьеру он начал в аппарате президента республики в 2000 году, а после преобразования управления в департамент по вопросам внутренней политики в 2012 году возглавил его.

Анна Кайдалова