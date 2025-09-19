Бывший мэр Альметьевска назначен сенатором РФ от Татарстана
Помощник раиса Татарстана и бывший мэр Альметьевска Тимур Нагуманов назначен сенатором РФ от Татарстана. Соответствующий указ подписан главой республики Рустамом Миннихановым.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Указ был подписан 19 сентября.
Тимур Нагуманов с 2019 года занимал должность главы Альметьевского района. В 2024 году он покинул пост и стал помощником раиса Татарстана.
Прошлым сенатором РФ от Татарстана был Александр Терентьев. Он занимал эту должность с 2022 года, а ранее был заместителем руководителя аппарата президента республики. Господин Терентьев был соперником Рустама Минниханова на праймериз «Единой России».