Бывший мэр Альметьевска назначен сенатором РФ от Татарстана

Помощник раиса Татарстана и бывший мэр Альметьевска Тимур Нагуманов назначен сенатором РФ от Татарстана. Соответствующий указ подписан главой республики Рустамом Миннихановым.

Тимур Нагуманов избран сенатором РФ от Татарстана вместо Александра Терентьева

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Тимур Нагуманов избран сенатором РФ от Татарстана вместо Александра Терентьева

Указ был подписан 19 сентября.

Тимур Нагуманов с 2019 года занимал должность главы Альметьевского района. В 2024 году он покинул пост и стал помощником раиса Татарстана.

Прошлым сенатором РФ от Татарстана был Александр Терентьев. Он занимал эту должность с 2022 года, а ранее был заместителем руководителя аппарата президента республики. Господин Терентьев был соперником Рустама Минниханова на праймериз «Единой России».

Диана Соловьёва