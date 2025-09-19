Сенатор РФ назначен помощником раиса Татарстана

Сенатор РФ от Татарстана Александр Терентьев назначен помощником раиса республики Рустама Минниханова. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источники.

Помощник раиса Республики Татарстан Александр Терентьев

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Помощник раиса Республики Татарстан Александр Терентьев

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

С 2022 по 2025 год Александр Терентьев был представителем исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан в Совете Федерации. Сенатор работал в аппарате президента Татарстана с 2000 года. В 2012 году управление было преобразовано в департамент по вопросам внутренней политики региона, Александр Терентьев был назначен его главой.

Сегодня также был подписан указ, в котором бывший помощник раиса Татарстана Тимур Нагуманов назначен сенатором РФ от Татарстана.

Марк Халитов