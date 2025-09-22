В ХМАО предложили давать югорский семейный капитал студентам за первого ребенка

В думу Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО—Югра) внесли законопроект, предлагающий расширить число категорий граждан, получающих югорский семейный капитал. Авторами инициативы выступила фракция «Единой России» и депутат от ЛДПР Владимир Сысун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Проект закона предлагает выплачивать югорский семейный капитал девушкам до 35 лет, которые впервые родили или усыновили ребенка и учатся в вузах или организациях среднего профессионального образования (СПО) на территории ХМАО. Также выплата будет положена мужчинам до 35 лет, которые усыновили первого ребенка и обучаются в системе СПО или вузах.

Помимо этого, югорский семейный капитал можно будет получить сразу — раньше нужно было подождать год с рождения или усыновления ребенка, за которого положена выплата. Если инициативу примут, она начнет действовать с 2026 года.

Согласно документации к проекту, в августе в Югре было 73 студенческих семьи, ожидалось, что до конца года их число может вырасти до 90. В случае, если во всех из них родятся дети в 2026 году, потребуется выделить дополнительные 16 млн руб. из бюджета.

В 2025 году югорский семейный капитал составляет 184 тыс. руб. Сейчас семьи могут получить его за рождение второго и каждого следующего ребенка.

Анна Капустина