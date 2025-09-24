Суд Армении признал архиепископа Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти

Ереванский суд признал архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в публичных призывах к свержению власти, передает издание Factor. Суд оставил его под стражей, наказание ему выберут позднее.

Дополнительные слушания по делу главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви пройдут 29 сентября, передает ТАСС. Архиепископу грозит до пяти лет лишения свободы. Его адвокат Ара Зограбян заявил, что защита обжалует обвинительный вердикт, передает «РИА Новости».

Аджапахяна осудили за несколько интервью. В разговоре с журналистами он заявлял о необходимости военного переворота в стране и публично призывал к захвату власти, утверждает следствие.

Уголовное дело в отношении Микаэла Аджапахяна возбудили 26 июня. На следующий день при попытке задержать архиепископа произошла драка между силовиками и священниками. Кроме того, в Армении судят лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, которого арестовали в рамках уголовного дела о попытке захвата власти. Эти аресты произошли во время разгорающегося конфликта премьер-министра Армении Никола Пашиняна с церковью.

