Суд в Красноуфимске арестовал подозреваемого в убийстве ученого Евгения Яшина

Красноуфимский районный суд (Свердловская область) избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном убийстве ученого и предпринимателя Евгения Яшина, сообщили в пресс-службе судов региона. Он пробудет в СИЗО до 21 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

Ранее «Ъ-Урал» писал, что ученый Евгений Яшин погиб в результате нападения 22 сентября в Красноуфимске. По версии следствия, 70-летний ученый вступил в конфликт с 63-летним местным жителем. В ходе ссоры мужчина нанес оппоненту несколько колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте. Обвиняемого задержали в тот же день и доставили в отдел полиции.

Полина Бабинцева