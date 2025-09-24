В Красноуфимске в результате нападения погиб ученый Евгений Яшин

Бывший ректор филиала сельскохозяйственной академии в Красноуфимске (Свердловская область) и предприниматель Евгений Яшин погиб в результате нападения, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Убийство произошло 22 сентября во дворе дома на ул. Рогозинниковых в Красноуфимске. По версии следствия, 70-летний ученый вступил в конфликт с 63-летним жителем, на фоне ссоры обвиняемый нанес ему несколько колото-резаных ранений. Евгений Яшин скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обвиняемого задержали в городе в тот же день. Следователь перед судом заявил ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. «Подозреваемый в совершении данного особо тяжкого преступления был задержан "по горячим следам" сотрудниками территориального отдела полиции. Задержание было осуществлено на берегу местной реки, где находился фигурант. Сыщики уголовного розыска, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу, обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления - нож, а также куртку со следами, похожими на кровь»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным портала Е1, ученого убил обиженный клиент. Евгений Яшин был доцентом и кандидатом экономических наук, выпускники отзываются о нем как о грамотном руководителе, он всегда помогал студентам. После закрытия филиала господин Яшин открыл в Красноуфимске детский парк аттракционов, а также киоск по скупке и продаже антиквариата. Его убили около киоска — на него со спины набросился с ножом человек в черной шапке. По информации источника Е1, Евгений Яшин слишком низко оценил антикварную вещь клиента.

Ирина Пичурина