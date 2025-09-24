Пезешкиан: Иран не стремится и никогда не стремился к ядерному оружию

Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия, заявил президент Масуд Пезешкиан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я еще раз заявляю с этой трибуны, что Иран никогда не стремился и не будет стремиться создать ядерную бомбу»,— сказал он на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (цитата по ТАСС).

Накануне о том, что Иран не планирует производить ядерное оружие, заявил верховный лидер страны Али Хаменеи. 21 сентября Иран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за решения Совбеза ООН восстановить санкции против страны. За резолюцию о невозобновлении санкционного режима 19 сентября проголосовали РФ, Китай, Алжир и Пакистан. Однако в ООН инициативу отклонили.

