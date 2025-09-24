Земля не «улетает» на торгах

Земельный участок площадью 8 тыс. кв. м рядом с аэропортом Сочи повторно выставили на торги за 150 млн руб. С момента предыдущего аукциона, который проходил в мае этого года и был признан несостоявшимся, объект подешевел на 170 млн руб. Организаторы торгов утверждают, что участок идеален под строительство гостиницы. Эксперты считают, что для отеля там мало территории, а зона разрешенного использования предполагает ИЖС, но есть нюансы, связанные с близостью летной инфраструктуры.

В Сочи выставили на продажу земельный участок по улице Мира в селе Молдовка. Он располагается напротив международного аэропорта в Адлерском районе курорта. Объект площадью 0,8 га (8 тыс. кв. м) попытаются реализовать на открытом аукционе повторно. Стартовая цена лота — 150 млн руб. Аукцион состоится 9 октября. Заявки на участие в торгах принимаются до 6 октября.

В марте этого года Российский аукционный доме (РАД), уже выставлял данный земельный участок на открытый аукцион, начальная цена лота тогда составляла 320 млн руб., а минимальная — 240 млн руб. Торги не состоялись.

Как сообщили в РАД, участок расположен на пологом склоне и благодаря рельефу отличается хорошими видовыми характеристиками. Близость к аэропорту обеспечивает ему высокую транспортную доступность из любой точки Большого Сочи, включая Красную Поляну, железнодорожный вокзал Адлер, федеральную территорию «Сириус» и Олимпийский парк.

Организаторы торгов отмечают, что у данного земельного участка широкий спектр видов разрешенного использования, в том числе — для индивидуального жилищного строительства, блокированной жилой застройки высотой до четырех этажей, предпринимательства, строительства рынка, магазина, кафе или ресторана, а также спортивного центра или гостиницы.

Специалисты РАД полагают, что лучшим вариантом использования территории будет строительство гостиницы с рестораном для размещения командировочных, летных экипажей и транзитных пассажиров. Полгода назад в описании лота говорилось, что его местоположение удобно для развития коммерческой инфраструктуры, рассчитанной на обслуживание тех, кто приезжает в короткие командировки или ожидает пересадки на другой рейс.

Директор Южного филиала РАД Любовь Суворова отмечает, что крупных отелей, способных сделать комфортным для пассажиров длительный трансфер, нет ни на территории аэропорта Сочи, ни в непосредственной близости от него. «Уже имеющиеся гостевые дома не всегда соответствуют требованиям авиакомпаний. Таким образом, новый качественный отель в пешеходной доступности от аэропорта окажется в минимальном конкурентном окружении»,— комментирует госпожа Суворова.

Полгода назад она отмечала, что к строительству на данном участке коттеджа или таунхауса располагает обилие зелени и живописные окрестности, однако социальная инфраструктура сосредоточена в селе Верхнее, а близость аэропорта подходит не всем. С другой стороны, директор Южного филиала РАД утверждала, что площади земельного массива достаточно, чтобы построить гостиницу для делового туризма, с ресторанным обслуживанием и, возможно, элементами курортного комплекса.

Директор агентства «Городской риэлторский центр» Сочи Юлия Усачева считает, что начальная стоимость лота соответствует рынку, поэтому сказать, что это высоколиквидный объект, нельзя. Эксперт уточняет, что данный объект расположен в зоне «Ж2», где возможно строительство только жилых домов.

«На сегодняшний день у нас есть ограничения на строительство до 300 кв. м на каждый дом. То есть, если этот объект и будет интересен инвестору, то только или под частный дом, или под строительство, скажем, коттеджного поселка. Инвесторы вкладываются в землю даже по более высокой цене, но вопрос в территориальной зоне. Гостиницу можно строить только на земельном участке от 1 га. Поэтому данный участок для реализации гостиницы точно не подходит»,— говорит Юлия Усачева.

Она также отмечает, что на сегодняшний день в Сочи нет достаточного количества свободных участков для строительства объектов гостиничной инфраструктуры. Однако, по словам руководителя риэлторского центра, появляются некоторые предложения от собственников, по которым можно работать именно в направлении гостиничных комплексов. Но, уточняет госпожа Усачева, не по этому лоту. Она также отмечает тот момент, что данный объект находится в зоне аэропорта, потому перед получением разрешения на строительство необходимо будет получить еще и заключение Росавиации о том, что можно осуществлять строительство именно в этой зоне. Кроме того, говорит эксперт, непонятна ситуация с обеспеченностью земельного участка всеми необходимыми сетями.

«Безусловно, в Сочи высокий спрос на гостиничную недвижимость, и неважно какого уровня. На курорте востребованы хоть трехзвездочные, хоть пятизвездочные гостиницы. Окупаемость таких объектов зависит в первую очередь от локации. Но в целом, Сочи продолжает привлекать большое количество туристов, поэтому гостиничная недвижимость на курорте очень востребована»,— резюмирует Юлия Усачева.

Дмитрий Михеенко