Смоленский нефтетрейдер хочет обанкротить белгородскую «Белнефть»

В Арбитражный суд Белгородской области поступил банкротный иск от ООО «Солид-Смоленск» в адрес белгородской ООО «ТК Белнефть». Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Как следует из документов, спор между компаниями начался в апреле. Смоленский нефтетрейдер обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с белгородской топливной компании задолженность по договору поставки нефтепродуктов от 17 июля 2024 года. Сумма требований — 3,31 млн руб. задолженности и 124,4 тыс. руб. госпошлины. Согласно условиям договора, «Солид-Смоленск» в роли поставщика обязался поставить «ТК Белнефть» продукты нефтепереработки и нефтехимии, а та, в свою очередь, — оплатить поставку. В рамках соглашения ответчику было передано 60 тонн нефтепродуктов на сумму 4,17 млн руб., что подтвердили суду.

Однако обязательства по оплате были выполнены не в полном объеме. «Белнефть» перечислила в адрес поставщика 860 тыс. руб., в результате чего сумма долга составила 3,31 млн руб. 1 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования «Солид-Смоленска». Однако решение не было исполнено, что стало основанием для подачи заявления о банкротстве в региональный арбитраж.

ООО «Топливная компания "Белнефть"» зарегистрировано в 2017 году в Белгороде. Основной вид деятельности — производство электродвигателей. Генеральный директор Денис Мусаев руководит компанией с момента ее основания и является единственным владельцем. ООО показывает снижение выручки с 604,7 млн руб. в 2021 году до 217,8 млн в 2024-м. Прибыль в 2024 году составила 512 тыс. руб. «Солид» является крупнейшим биржевым трейдером на рынке нефтепродуктов. Согласно финотчетности за 2024 год, выручка «Солид-Смоленск» по РСБУ выросла на 33%, до 46 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 28%, до 467 млн руб.

Примечательно, что после подачи иска белгородская ТК поменяла свой основной ОКВЭД с «торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах» на «производство электродвигателей». Также в Белгородской области действует одноименная заправочная сеть, однако там «Ъ-Черноземье» сообщили, что связи с данным юрлицом не имеют.

