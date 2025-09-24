Экс-депутат думы Новоуральска от «Единой России» вернула мандат через суд

Свердловский областной суд признал незаконным решение думы Новоуральска о лишении Ирены Ислентьевой мандата депутата от «Единой России» (ЕР) и обязал представительный орган устранить нарушение прав парламентария, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе объеденных судов региона. Соответствующее решение по итогам апелляции госпожи Ислентьевой вступило в силу во вторник, 16 сентября.

Фото: Аппарат думы Новоуральского городского округа Ирена Ислентьева

Депутаты лишили Ирену Ислентьеву мандата в марте. В думе Новоуральска тогда сообщили, что парламентарий более полугода не посещала заседания, не участвовала в обсуждении перечня наказов избирателей и отсутствовала на утверждении городского бюджета. Госпожа Ислентьева пояснила коллегам, что каждый день ухаживала за близким родственником и участвовала в заседаниях арбитражного суда. По итогам обсуждения депутаты большинством голосов отправили единоросса в отставку.

Ирена Ислентьева попыталась оспорить решение о прекращении своих полномочий и потребовала компенсацию морального вреда в 100 тыс. руб. По данным Новоуральского городского суда, она мотивировала свои требования «переживаниями и душевными страданиями», которые ей якобы причинили публикации в социальных сетях и областных интернет-изданиях, касающиеся ее отстранения от должности. Впрочем, местный суд признал решение думы законным и обоснованным.

Ирена Ислентьева занимает должность директора ООО «УЭС», в думе Новоуральска входит в состав комиссий по бюджету и муниципальной собственности. В 2012 и в 2017 годах была избрана депутатом думы муниципалитета в качестве самовыдвиженца, в 2022 году — как представитель ЕР. По данным избиркома, на выборах в 2022 году кандидатуру госпожи Ислентьевой поддержали 600 человек. Она обошла самовыдвиженца, директора компании «Привокзальный плюс» Татьяну Свечкову (получила 412 голосов).

Василий Алексеев