«Атомсбыт» взыскал с воронежского авиазавода около 50 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил заявление местного поставщика электроэнергии «Атомсбыт» о взыскании задолженности с ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» (филиал в регионе представлен авиазаводом, ВАСО) в размере 46,5 млн руб. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Изначально в иске говорилось о задолженности в 96,9 млн руб., а также пени в 5,3 млн руб. Однако в ходе производства «Атомсбыт» дважды ходатайствовал о пересмотре размера требований. В итоге иск удовлетворен полностью — на сумму 46,5 млн руб.

Также на рассмотрении арбитража находится второй иск, связанный с долгом по договору поставки электроэнергии на 28,5 млн руб. за май 2025 года, а также неустойками в полмиллиона. Решение по этому делу могут вынести 8 октября.

В августе «Атомсбыт» инициировал еще два производства с общей суммой требований в 41 млн руб., их рассмотрят 1 и 20 октября. Итого задолженность ВАСО перед поставщиком энергии, согласно документам суда, доходит до 70 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Энергетическая компания "Атомсбыт"» зарегистрировано в Воронеже в 2001 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Акционеры скрыты в ЕГРЮЛ, списки аффилированных лиц не публикуются с 2016 года. В 2024 году выручка компании составила 5,8 млрд руб. (+9%), прибыль — 58 млн руб. (+47%). Гендиректор — Максим Рябцев, который также руководит ЗАО «Реконэнерго», специализирующимся на проектировании промышленных процессов и производств, и ООО «Бобровское охотничье хозяйство».

В 2023 году ВАСО уже спорил с другими поставщиками ресурсов: тогда ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал») настаивало на выплате 238 млн руб. задолженности за якобы незаконное водопотребление. Суд встал на сторону авиазавода, ООО «РВК-Воронеж» в попытке отменить решения судов дошло до высшей инстанции.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Потребления скорее нет».