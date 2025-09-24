Правительство одобрило проект бюджета России на 2026–2028 годы

Правительство на заседании в среду одобрило внесенный Минфином проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

В кабмине подчеркнули, что приоритетами трехлетнего бюджета являются выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и достижение национальных целей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что предложенный проект бюджета «абсолютно сбалансированный».

Премьер-министр Михаил Мишустин в начале заседания правительства заявил, что проект бюджета готовился с учетом вызовов. По его словам, проект бюджета готовился с учетом вызовов.

