Мишустин: проект бюджета России на три года готовился с учетом вызовов

Работа над проектом бюджета России на 2026–2028 годы велась с учетом текущих вызовов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Задача заключалась в том, чтобы минимизировать влияние негативных факторов и подготовить сбалансированный документ.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Вместо ожидаемого восстановления глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, с существенным пересмотром параметров двусторонней торговли между государствами»,— приводит пресс-служба правительства слова господина Мишустина. Усиливается и недоверие к прежним финансовым институтам, и страны ищут новые способы обезопасить себя от чрезмерного давления извне, добавил глава правительства.

В таких условиях нужно быть аккуратными в планировании, подчеркнул премьер. По его оценкам, основные подходы к формированию трехлетнего бюджета максимально реалистичны. «И отчасти консервативны — по ценам на нефть, по курсу рубля и в целом по динамике роста»,— отметил Михаил Мишустин.

Ключевые приоритеты проекта бюджета — выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО, а также достижение национальных целей до 2030 года. В частности, предлагается повысить ставку НДС с 20% до 22%.

