И.о. главы Ракитянского района Белгородской области назначен Сергей Шашаев

Исполнять обязанности руководителя Ракитянского района Белгородской области будет Сергей Шашаев, сообщил в Maх губернатор Вячеслав Гладков. До сих пор господин Шашаев работал первым заместителем главы района Анатолия Климова, о досрочной отставке которого губернатор написал несколько часов назад.

По данным личной страницы в соцсети «Вконтакте», Сергею Шашаеву 41 год. Он родился в поселке Пролетарский Ракитянского района, в 2009 году окончил факультет физкультуры, а в 2017-м — институт управления Белгородского госуниверситета (сейчас — НИУ БелГУ).

