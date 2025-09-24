Спокойствие с ценником: россияне нашли формулу уверенности в себе

Россияне уверены: размер дохода напрямую влияет на уровень внутреннего спокойствия. Но для многих деньги — скорее инструмент, чем самоцель, об этом говорят итоги исследования «АльфаСтрахование». У большинства респондентов «зона без стресса» начинается в среднем от 120-150 тыс. руб. Ниже этого порога люди чаще говорят об ощущении нестабильности. Бесспорно, самая ощутимая часть бюджета уходит на жилье и еду — это базовый уровень спокойствия. И он обходится порядка 45% дохода.

Фото: freepik.com

Следом идут здоровье и образование, в том числе — детей: респонденты признались, что вложения в эти сферы воспринимают как «страховку от стресса». Здесь траты составляют до 30% дохода.

Лишь на третьем месте — отдых и развлечения: но именно они стали быстрой таблеткой от выгорания. У большинства опрошенных эта статья расходов «отбирает» 15% средств.

На четвертом месте стоят сбережения и инвестиции. Те, кто про них не забывают, откладывают до 10% заработанных денег.

Сумма «беcстрессового дохода» у респондентов начинается от 80 тыс. руб. в месяц. Этого уровня достаточно всего лишь для 15% опрошенных. Её хватает на базовые расходы, что вполне приемлемо для спокойного существования, считают они.

40% участников исследования комфортной нормой назвали 120-150 тыс. руб. Каждый четвертый ориентирован на «бесстрессовый заработок» в 200 тыс. и выше. А каждый пятый не может конкретизировать точную цифру, при которой был бы полностью уверен в себе и жизни, потому что считает, что дело — не только в деньгах. 5% и вовсе не видят никакой привязки стресса к наличию или отсутствию денег, утверждая, что стресс всегда найдет способ пощекотать нервы.

Половина участников опроса отметила: счастье невозможно свести только к банковскому счёту. Да, доход снимает базовые тревоги, но чувство удовлетворенности приходит, когда есть ещё и время на себя, близких и возможность выбора.

33% сказали, что деньги тратят скорее на удобство и «покупку времени». Например, такси вместо метро, доставку еды, бытовые сервисы. А 60% признались, что при росте дохода возникает новый страх — потерять достигнутое.

В опросе приняли участие 1631 человек из городов России с населением более 1 млн человек.