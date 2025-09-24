Конфликт из-за выгула собак на Гражданском проспекте закончился избиением

Рано утром 23 сентября в полицию с сообщением об избиении обратился 52-летний житель дома 31-1 по Гражданскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшего, вечером 21 сентября он подошел ко входу в спортивный магазин, расположенный в указанном выше доме. Там петербуржец должен был встретиться с соседкой по поводу длительного конфликта из-за выгула собак.

В этот момент на него напал неизвестный. Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу с открытой травмой головы и переломами костей черепа. Врачи оценили состояние как тяжелое.

Полицейские по горячим следам задержали 30-летнего местного жителя и его 29-летнюю подругу. Оба были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель Volkswagen избил байкера битой в ходе конфликта на юго-западе Петербурга.

Андрей Маркелов