Водитель Volkswagen избил байкера битой в ходе конфликта на юго-западе Петербурга

Около одиннадцати часов утра 2 сентября у дома 24/2 по Дачному проспекту между водитель автомобиля Volkswagen и 41-летним байкером случился дорожный конфликт, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе спора автомобилист нанес оппоненту несколько ударов битой и повредил мотоцикл, после чего скрылся. Пострадавший после инцидента обратился за медицинской помощью. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои).

Спустя два дня полицейским удалось задержать 54-летнего злоумышленника у дома 73 по бульвару Новаторов. Задержанного доставили в отдел, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Кировском районе Ленобласти ищут водителя, который сбил пешехода у деревни Валовщина и скрылся с места аварии.

Андрей Цедрик