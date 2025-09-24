В Британии арестовали подозреваемого в масштабной кибератаке на аэропорты

Британское Управление по борьбе с преступностью (NCA) сообщило об аресте мужчины, которого подозревают в причастности к масштабной кибератаке на европейские аэропорты на прошлой неделе. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на заявление главы подразделения NCA по кибербезопасности Пола Фостера.

Мужчину задержали 23 сентября в графстве Уэст-Сассекс на юге Англии. В NCA заявили, что его подозревают в противозаконных деяниях, связанных с неправомерным применением компьютера, подробности не сообщаются. Его отпустили под залог. Пока что неизвестно, кто может стоять за кибератакой. Господин Фостер отметил, что пока расследование находится на раннем этапе.

Кибератака произошла вечером 19 сентября, в результате была нарушена работа лондонского аэропорта Хитроу, а также берлинского и брюссельского аэропортов. Хакеры атаковали компанию Collins Aerospace, чья система регистрации используется аэропортами в разных странах. Сообщалось, что атака была совершена при помощи вируса-вымогателя.

Яна Рождественская