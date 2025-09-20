Аэропорты в Берлине, Брюсселе и Лондоне подверглись кибератакам

Кибератаки привели к сбоям в работе аэропортов Берлин-Бранденбург, брюссельского Завентема и лондонского Хитроу. Во всех трех случаях атакованы сервис-провайдеры. Кто может быть причастен к атаке, неизвестно.

Атаки были осуществлены вечером 19 сентября. В берлинском аэропорту заявили, что целью был поставщик услуг систем обслуживания пассажиров Collins Aerospace, чья система регистрации используется по всей Европе. Аэропорт отключился от компрометированных систем в целях безопасности, сказал Tagesspiegel его представитель. Инцидент привел к увеличению времени ожидания при регистрации и посадке, а также задержкам рейсов.

В брюссельском аэропорту заявили, из-за кибератаки в аэропорту регистрация и посадка на рейсы осуществляются только в ручном режиме. ЧП «существенно повлияло» на расписание, а также привело к задержкам и отменам рейсов. «Поставщик услуг активно работает над проблемой и старается решить ее как можно быстрее»,— добавили в пресс-службе. Пассажирам советуют уточнять статус рейса у авиакомпании и ехать в аэропорт только при подтвержденном вылете.

В администрации аэропорта Хитроу уточнили, что его также обслуживает Collins Aerospace. По данным аэропорта, компания столкнулась «с технической проблемой», которая может привести к задержкам вылетов. Пассажирам международных рейсов рекомендовано приезжать в аэропорт за три часа до отправки, внутренних рейсов — за два, отмечается в пресс-релизе аэропорта в соцсети X.

Вчера хакеры взломали сайт петербургского аэропорта Пулково. Сейчас на домене аэропорта временно показывает онлайн-расписание рейсов «Яндекса».