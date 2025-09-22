ENISA: сбои в работе европейских аэропортов вызвал вирус-вымогатель

Неполадки в работе систем регистрации европейских аэропортов на прошлой неделе спровоцировал вирус-вымогатель. Об этом сообщили в Европейском агентстве по сетевой и информационной безопасности (ENISA).

«Тип вируса-вымогателя был идентифицирован. К расследованию привлечены правоохранительные органы»,— отмечает агентство (цитата по Reuters).

19 сентября пассажиры аэропортов Берлин--Бранденбург, Завентем (Брюссель) Хитроу (Лондон) столкнулись с задержками рейсов. В немецкой воздушной гавани сообщили изданию Tagesspiegel, что кибератаке подвергся поставщик услуг систем обслуживания пассажиров Collins Aerospace.

Вирусы-вымогатели, попав в систему жертвы, шифруют ее данные. Частный пользователь или целая компания утрачивает доступ к собственным данным. Затем хакеры, запустившие вредоносное ПО, требуют у жертвы выкуп взамен на ключ шифрования, с помощью которого можно вернуть утраченные файлы.