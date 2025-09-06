Спикер Джонсон: Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп был информатором Федерального бюро расследований (ФБР) по делу Эпштейна, заявил журналистам спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец от Луизианы). Видеозапись пресс-подхода опубликовал журналист CNN Ману Раджу в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Когда до него впервые дошли слухи, он выгнал его из Мар-а-Лаго. Он выступил как информатор ФБР, чтобы попытаться разобраться с этим делом»,— сказал господин Джонсон.

Журналисты спросили спикера о неоднократных заявлениях президента о том, что скандал с делом Эпштейна был «обманом демократов». На это Майк Джонсон ответил, что Дональд Трамп сам «в ужасе» от того, в чем обвиняют финансиста. «Трамп имеет в виду мистификацию, которую демократы используют, чтобы попытаться напасть на него,— объяснил республиканский политик. — Он не говорит, что то, что сделал Эпштейн, было мистификацией. Это ужасное, неописуемое зло. Он сам в это верит».

Спикер также поделился мнением, что Дональд Трамп однажды сам встретится с жертвами секс-скандала. На этой неделе CNN сообщил, что Майк Джонсон провел несколько часов интервьюируя шесть женщин, обвиняющих Джеффри Эпштейна в насилии.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что ФБР подтерло имя Дональда Трамп из документов по делу Эпштейна, подготовленных для публикации.

В начале сентября комитет по надзору Палаты представителей США опубликовал материал Минюста по расследованию резонансного дела. Обнародованные документы вызвали критику со стороны некоторых политиков и представителей Эпштейна. Агентство Associated Press сообщило, что опубликованные файлы были публично доступны и ранее.

Финансист Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке в июле 2019 году по обвинению в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек. В его окружение входили политики, бизнесмены и знаменитости со всего мира, некоторые из них регулярно посещали организуемые им мероприятия. В августе2019 года тело Джеффри Эпштейна нашли в тюрьме. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством.