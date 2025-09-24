Госдума приняла в первом чтении проект о запрете детям выгуливать опасных собак

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выгул потенциально агрессивных пород собак детям и лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Мера необходима для обеспечения безопасности граждан, животных и сохранности имущества. В пояснительной записке указывают на «многочисленные примеры» нападения домашних собак на людей, особенно на детей и женщин, а также на других животных.

К опасным собакам относят 12 пород и их метисов, обладающих врожденными качествами агрессии и силы. В их число входят питбульмастифы и некоторые бульдоги. Выгул животных из списка разрешен только в наморднике и на поводке.

Подобные ограничения на выгул собак уже действуют в Тюменской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае и в Карелии. Какое наказание предусмотрено за нарушение запрета, не уточняется. Группа из 31 депутата Госдумы внесла законопроект на рассмотрение в апреле.

Подробнее — в материале «Ъ» «На прогулку только трезвым и взрослым».