На прогулку только трезвым и взрослым

В России могут быть введены общефедеральные требования для граждан, выгуливающих питбульмастифов, бразильских бульдогов и других собак, входящих в список потенциально опасных пород. Соответствующий законопроект планирует поддержать правительство РФ. В некоторых регионах уже действуют различные ограничения: детям до 14 и пьяным взрослым запрещено выгуливать не только потенциально опасных, но и любых крупных собак. В кабинете предлагают Госдуме рассмотреть вопрос о выработке единых подходов к «физическим характеристикам собак и требованиям к лицам, осуществляющим их выгул».

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила проект положительного отзыва (есть у “Ъ”) на поправки к закону «Об ответственном обращении с животными». В нем планируется прописать запрет на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Законопроект в апреле 2025 года внесла в Госдуму межфракционная группа депутатов. Необходимость поправок парламентарии объясняли «многочисленными» примерами нападения домашних собак на людей, особенно на детей и женщин, а также на других животных.

Перечень потенциально опасных собак утвержден постановлением правительства РФ №274. Сейчас в нем 12 пород, в том числе питбульмастифы, амбульдоги, бразильские бульдоги, а также их метисы. Утверждая перечень в 2019 году, кабинет пояснял, что данные разновидности собак обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей». Выгул животных из списка разрешен только в наморднике и на поводке.

Правительство, согласно проекту отзыва, готово поддержать законопроект с учетом доработки. Кабинет, в частности, обращает внимание на то, что дети до 16 лет или пьяные граждане могут выгуливать и обычную крупную собаку, «обладающую большой физической силой» (необязательно входящую в правительственный перечень), это также может представлять опасность для окружающих. Правительство отметило, что опьянение бывает не только алкогольным и наркотическим, но и токсическим и это следует уточнить в поправках.

Кроме того, обращают внимание в кабинете, в ряде регионов уже установлены местные требования к лицам, выгуливающим собак (такое право у субъектов есть по действующему законодательству).

В Тюменской области, к примеру, нельзя выгуливать собаку детям до 14 лет. В Ульяновской области дети до 14 лет не могут без присмотра родителей выгуливать собак, чей рост в холке превышает 30 см. В Ставропольском крае дети до 14 лет не могут выгуливать собак из списка потенциально опасных пород и собак, чей вес превышает 30 кг.

Во всех этих регионах также установлен запрет на выгул собак лицами, находящимися в состоянии любого вида опьянения. С учетом уже имеющейся практики правительство предлагает авторам законопроекта проработать «единые подходы к физическим качествам» животных, а также «требования к лицам, осуществляющим выгул».

Законопроект уже поддержали губернаторы разных регионов, аналогичная система контроля выгула потенциально опасных собак есть в Белоруссии, рассказала “Ъ” депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ), один из авторов поправок. «На осенней сессии собираемся рассмотреть этот законопроект в первоочередном порядке. Его ждут в регионах. Ужесточение требований к выгулу потенциально опасных собак вместе с расширением перечня таких пород должно оказать положительный эффект»,— надеется госпожа Останина. Действующий перечень слишком короткий, считает депутат. «В него даже не попали ротвейлеры,— говорит Нина Останина.— Мы обращались с официальными письмами в правительство, надеемся, в ближайшее время список все-таки пересмотрят и расширят».

«В действующем перечне мизерное количество пород, к тому же они очень редкие, таких никто почти не держит»,— согласна с госпожой Останиной эксперт альянса «Благополучие животных», руководитель проекта «Котоспас» Анна Фельдман. При этом эксперт полагает, что «разнообразные правила и ограничения, которые сейчас предлагают законодатели», являются мерами «второго порядка». «Все подобные идеи бессмысленны до тех пор, пока не введена обязательная регистрация животных,— уверена госпожа Фельдман.— Без четкой привязки владельца к животному почти невозможно привлечь человека к ответственности и доказать, что это его животное и он нарушает какие-то правила».

Полина Ячменникова