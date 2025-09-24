До конца осени продлен арест главы вневедомственной охраны Новосибирской области

По ходатайству следствия суд продлил еще на два месяца (до 27 ноября) срок содержания под стражей Ровшана Курбанова, начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Заельцовского райсуда, добавив, что Ровшан Курбанов и его защитник возражали против удовлетворения прошения следствия.

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области Ровшан Курбанов

Полковник Росгвардии Ровшан Курбанов обвиняется в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), за что ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

По информации суда, 30 апреля начальник управления вневедомственной охраны через мессенджер WhatsApp связался с руководителем отдела по предотвращению внештатных ситуаций гипермаркета «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin). Полковник якобы потребовал у менеджера строительные материалы на сумму почти 300 тыс. руб. Взамен, рассказали источники, высокопоставленный страж порядка должен был подписать некие документы при проверке магазина.

27 мая Ровшана Курбанова задержали, и по решению суда водворили в СИЗО.

Илья Николаев