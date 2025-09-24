Суд в Екатеринбурге назначил 24 года колонии агенту украинской разведки

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд приговорил агента украинских спецслужб, уроженца Украины Романа Сабадаша к 24 годам лишения свободы, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал». Пять лет он пробудет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок два года.

Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Роман Сабадаш

Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

Его судили за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), покушение на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), использование поддельного паспорта (ч. 4 ст. 327 УК РФ) и госизмену (ст. 275 УК РФ).

Суд установил, что имеющий вид на жительство Украины Сабадаш был завербован главным управлением разведки Минобороны Украины. По указанию разведки он должен был атаковать объект транспортной инфраструктуры Транссибирской железнодорожной магистрали, чтобы с рельсов сошел пассажирский поезд — в Киеве он прошел обучение по изготовлению и установке специального устройства. В марте 2024 года, прибыв в Россию по поддельному паспорту, Сабадаш попытался установить устройство на железнодорожное полотно, но был задержан сотрудниками УФСБ по Свердловской области.

Напомним, в мае Центральный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 20-летнего Арсения Климина из Нижнего Тагила, 20-летнего Данила Елисеева из Красноуфимска и 21-летнего Никиту Сухорукова из Екатеринбурга — к семи годам колонии. По версии следствия, они готовили поджоги релейных шкафов на железной дороге.

Ирина Пичурина