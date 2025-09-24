От пароходства потребовали за разлив топлива на Енисее 1,54 млрд рублей

В арбитражный суд Тюменской области поступил иск Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива топлива на Енисее. Сумма иска составляет 1,54 млрд руб., говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Как писал «Ъ-Сибирь», авария с принадлежащим пароходству буксиром-толкачом произошла на территории Казачинского района Красноярского края 8 июня 2025 года. Судно, следовавшее из Красноярска в Дудинку, село на мель, а из поврежденного топливного бака вылилось топливо. Пленка от попавших в реку нефтепродуктов растянулась примерно на 30 км. Всего вылилось около 79 т дизельного топлива.

Ранее первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк сообщала о том, что власти региона направили пароходству требование о компенсации в размере 1,2 млрд руб.

Валерий Лавский