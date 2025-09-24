В Екатеринбурге кафе «Pizza Mia» закрыли на месяц из-за грызунов
Суд в Екатеринбурге на месяц приостановил работу кафе «Pizza Mia» на пр. Орджоникидзе, 3. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в помещении были обнаружены грызуны.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Проверка показала, что кафе не соблюдает правила изготовления пищи, сотрудники нарушают гигиену. Ремонт и уборка проводились несвоевременно, а процедуры, основанные на принципах ХАССП, не были внедрены.
«Для предотвращения угрозы жизни и здоровья населения деятельность "PIZZA MIA" была приостановлена Роспотребнадзором, объект опечатан»,— говорится в сообщении.
Ранее в этом же здании на месяц закрыли суши-бар и пиццерию «Сушкоф и Пицца» из-за отравления посетителя.