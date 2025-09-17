Суши-бар в Екатеринбурге закрыли на месяц из-за отравления посетителя

В Екатеринбурге приставы по решению суда на 30 дней приостановили работу суши-бара и пиццерии «Сушкоф и Пицца» на ул. Орджоникидзе, 3, сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по региону.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Деятельность заведения приостановили после выявления у посетителя инфекционного заболевания — он отравился, когда употребил готовый продукт, купленный в суши-баре. В ходе эпидемиологических исследований было установлено, что суши-бар нарушил принципы ХАССП — системы для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции. После этого судебные приставы опечатали оборудование и двери заведения.

Ранее суд в Екатеринбурге на три месяца приостановил деятельность кафе «Афганский плов» по ул. Минометчиков, 24 после проверки Роспотребнадзора, который выявил многочисленные нарушения в работе заведения.

Ирина Пичурина