Минобороны РФ заявило об ответном ударе по Украине после налета дронов на Форос

Минобороны России заявило, что в ночь на 23 сентября российская армия нанесла групповой удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) после налета беспилотников на Крым.

В сообщении ведомства написано, что удары нанесены по местам дислокации «отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины» в Одесской области. По сведениям Минобороны России, именно возле населенных пунктов Татарбунары и Рассейка велась подготовка к налету беспилотников на Крым.

Российская армия также нанесла удары по местам хранения беспилотников на аэродроме «Школьный» в Одесской области, указано в публикации. Еще один удар пришелся по цехам предприятия «Мотор Сич», в которых собирали ударные беспилотники.

Вечером 21 сентября беспилотники ударили по объектам на территории санатория «Форос». Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о трех погибших и 16 раненых. Минобороны заявляло, что БПЛА были оснащены фугасными боезарядами.