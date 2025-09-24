Армия России заняла еще 115 зданий в Купянске

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Харьковской области. Российские военнослужащие заняли 115 зданий в Купянске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Купянск является важным логистическим центром, где пересекаются несколько железнодорожных и автомобильных дорог. Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Город стал для украинской армии ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области.

23 сентября в военном ведомстве сообщали о взятии под контроль 5667 из 8667 зданий в Купянске. В Минобороны пояснили, что контроль над городом даст армии России возможность наступления вглубь Харьковской области, в том числе к населенным пунктам Изюм и Чугуев. Во время наступления на Купянск российские войска использовали тактику «подземного десанта».